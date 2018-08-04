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Главная » Страна » Порошенко пообещал определиться с приоритетами внешних отношений Украины

Порошенко пообещал определиться с приоритетами внешних отношений Украины

Порошенко пообещал определиться с приоритетами внешних отношений Украины
Петр Порошенко / Фото пресс-службы президента

К концу лета

04.08.18 73
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Президент Украины Петр Порошенко проведет совещание с руководителями посольств Украины, где будут определены ключевые приоритеты внешних отношений Украины.

Об этом Порошенко сообщил в своем Twitter.

"В конце месяца на совещании руководителей зарубежных дипучреждений Украины скоординируем действия по восстановлению территориальной целостности государства и определим ключевые приоритеты по всему комплексу наших внешних отношений", - заявил президент.

"Победы наших дипломатов не менее важны, чем наших воинов на фронте!" - отметил Порошенко.

Напомним, Верховная Рада дала старт реформе дипломатической службы.

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