Порошенко пообещал определиться с приоритетами внешних отношений Украины

Президент Украины Петр Порошенко проведет совещание с руководителями посольств Украины, где будут определены ключевые приоритеты внешних отношений Украины.
Об этом Порошенко сообщил в своем Twitter.
"В конце месяца на совещании руководителей зарубежных дипучреждений Украины скоординируем действия по восстановлению территориальной целостности государства и определим ключевые приоритеты по всему комплексу наших внешних отношений", - заявил президент.
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"Победы наших дипломатов не менее важны, чем наших воинов на фронте!" - отметил Порошенко.
Напомним, Верховная Рада дала старт реформе дипломатической службы.