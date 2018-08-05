Темой встречи было назначение "смотрящего" за Светловодском

Полиция задержала в Кировоградской области 30 местных криминальных авторитетов, которые собрались для назначения "смотрящего" за Светловодском. Об этом сообщил первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Встреча была организована под благословение "вора в законе" по кличке "Хохол".

"Уважаемому", только что назначенному смотрящему за Светловодском, и его "друзьям" в количестве более 30 человек, таких же "мурчащих" пришлось лечь мордой в землю", - написал Аброськин.

Напомним, по словам главы МВД Арсена Авакова в Украине действуют от 80 до 100 "воров в законе".