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Фото Полиция прикрыла сходку криминальных авторитетов: задержаны 30 человек

<span class="label red">Фото</span> Полиция прикрыла сходку криминальных авторитетов: задержаны 30 человек
Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Темой встречи было назначение "смотрящего" за Светловодском

05.08.18 338
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Полиция задержала в Кировоградской области 30 местных криминальных авторитетов, которые собрались для назначения "смотрящего" за Светловодском. Об этом сообщил первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Встреча была организована под благословение "вора в законе" по кличке "Хохол".

"Уважаемому", только что назначенному смотрящему за Светловодском, и его "друзьям" в количестве более 30 человек, таких же "мурчащих" пришлось лечь мордой в землю", - написал Аброськин.

Напомним, по словам главы МВД Арсена Авакова в Украине действуют от 80 до 100 "воров в законе"

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