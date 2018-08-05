В ночь на воскресенье, 5 августа, полиция задержала в Киеве на Подоле пьяного мужчину, который гонялся за прохожими с саблей и ранил одного парня. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"В дежурную часть Подольского управления полиции поступило сообщение о том, что человек с саблей нападает на прохожих. На вызов выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции установили, между мужчинами произошел конфликт, в результате которого злоумышленник ранил оппонента. Пострадавшего госпитализировали в больницу, где оказали помощь", - говорится в сообщении.

Полиция задержала нападавшего. Им оказался 49-летний киевлянин. Полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.

Подробности происшествия сообщает портал Киев Оперативный в Facebook.

"Это - Андрей Николаевич, он с саблей, что на фото, просто бегал по Подолу и пытался нападать на людей. Очень пьяный и очень буйный. Видимо, "белочка" зашла в гости. Андрей Николаевич подбежал к парню 1989 года рождения и нанес ему удар в лобную область, а потом еще и в предплечье", - говорится в сообщении.

После задержания, мужчина не мог объяснить свои действия и просил правоохранителей отпустить его.

Напомним, полиция задержала в Кировоградской области 30 местных криминальных авторитетов, которые собрались для назначения "смотрящего" за Светловодском.