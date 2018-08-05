Государственный адвокат Виктор Овсянников встретился со своим подзащитным Виктором Януковичем. Об этом он сообщил в Facebook.

"Провел конфиденциальную встречу с клиентом. Обговорили сложившуюся ситуацию в Оболонском суде", - написал он.

Агентству Интерфакс-Украина Овсянников рассказал, что во время встречи согласовывал правовую позицию с Януковичем.

"Мы согласовывали с ним правовую позицию, которая будет озвучена в суде 16 августа. Подписали протокол проведения конфиденциальной встречи. Правовая позиция охраняется адвокатской тайной, поэтому говорить пока о ней я не могу. Если за это время будут какие-то изменения, может, я ее предварительно и опубликую, если будет разрешение и желание клиента", - рассказал он.

Авдвокат также отметил, что пока его доверенность на участие в процессе не аннулирована, и он обязан присутствовать 16 августа на следующем заседании суда, несмотря на решение суда назначить Януковичу нового адвоката из центра бесплатной вторичной правовой помощи.

"О решении суда 1 августа мне пока известно только из СМИ, в суде об этом мне не было объявлено", - подчеркнул Овсянников.

Напомним, 1 августа Оболонский районный суд Киева в очередной раз не смог перейти к стадии прений по делу Януковича из-за протеста его новых адвокатов. В связи с этим Оболонский суд принял решение заменить назначенного В.Януковичу 31 июля госадвоката В.Овсянникова другим адвокатом из киевского центра по оказанию бесплатной вторичной правовой помощи, и продолжить заседание по делу о госизмене экс-президента 16 августа.