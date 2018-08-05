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Главная » Страна » К концу года Воздушные силы ВСУ получат 30 модернизированных самолетов

К концу года Воздушные силы ВСУ получат 30 модернизированных самолетов

К концу года Воздушные силы ВСУ получат 30 модернизированных самолетов
Фото: oktv.ua

Авиапарк Воздушных сил пополнят истребители МиГ-29, Су-27 и штурмовики Су-25

05.08.18 894
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К концу 2018 года авиапарк Воздушных сил ВСУ должны пополнить до 30 отремонтированных и модернизированных самолетов. Об этом  командующий Воздушных сил ВСУ Сергей Дроздов рассказал в интервью газете "Народная армия".

"В этом году с предприятий концерна "Укроборонпром" после ремонта и модернизации мы планируем получить до 30 самолетов - истребители МиГ-29 и Су-27, штурмовики Су-25", - сказал Дроздов.

По его словам, Одесский завод в сотрудничестве с другими предприятиями ОПК сейчас работает над модернизацией самолета Су-24МР.

"Мы понимаем, что техника у нас не новая, но уверен, что благодаря модернизации мы можем эффективно ее использовать еще в течение длительного времени", - подчеркнул командующий ВСУ.

Напомним, 1 августа украинским военным передали модернизированные истребители МиГ-29МУ1. 

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