Сын Усамы бен Ладена женился на дочери главного исполнителя теракта 11 сентября, - СМИ

Сын покойного лидера "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена Хамза женился на дочери Мухаммеда Атты , который 11 сентября 2001 года осуществил таран Северной башни Всемирного торгового центра за рулем захваченного террористами Boeing . Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на сводных братьев бывшего террориста №1.

Ахмад и Хасан аль-Аттас считают, что Хамза занял руководящую должность в "Аль-Каиде" и стремится отомстить за смерть своего отца, застреленного во время военного рейда США в Пакистане в 2011 году.

"Мы слышали, что он женился на дочери Мухаммеда Атты. Мы не знаем, где он, но это может быть Афганистан", - сказал Ахмад аль-Аттас.

Хамза бен Ладен сейчас является одним из лидеров террористической организации "Аль-Каида".

Напомним, Усама бен Ладен был убит во время спецоперации спецназа США 2 мая 2011 года в Пакистане. Тело бывшего лидера "Аль-Каиды" было захоронено в море.