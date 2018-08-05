В Киеве произошел технический сбой на "синей" ветке метро

йВ Киеве произошел технический сбой в работе метро. Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки в Facebook.
"Движение поездов организовано от станции Теремки" до"Контрактовой площади", от станции "Оболонь" до "Героев Днепра", - говорится в сообщении.
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Напомним, с 14 июля в Киеве установлены новые тарифы на проезд в гортранспорте. В метро проезд с 5 гривен подняли до 8, для владельцев бесконтактных карт стоимость одной поездки составляет 6,50 гривен. Все льготы для пенсионеров, ветеранов АТО, чернобыльцев и других категорий граждан сохранятся.