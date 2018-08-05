Киевское метро возобновило работу в обычном режиме

Столичный метрополитен возобновил работу в обычном режиме. Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки в Facebook.
"Метрополитен работает в обычном режиме. Приносим извинения за неудобства из-за технического сбоя", - говорится в сообщении.
Причину технического сбоя в метрополитене не уточнили.
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Ранее сообщалось, что в Киеве из-за технического сбоя поезда метро ходят на синей ветке от станции Теремки" до"Контрактовой площади" и от станции "Оболонь" до "Героев Днепра".