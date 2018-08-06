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Главная » Страна » Мусоросжигательный завод Энергия останавливает свою работу

Мусоросжигательный завод Энергия останавливает свою работу

Мусоросжигательный завод Энергия останавливает свою работу
Фото: io.ua

Ремонт продлится с 15 августа по 15 сентября

06.08.18 375
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Единственный действующий в Украине мусоросжигательный завод "Энергия" готовится к ежегодному ремонту, который продлится с 15 августа по 15 сентября включительно.

Об этом сообщает КГГА.

"Оборудование достаточно изношено, поэтому его нужно регулярно проверять, ремонтировать и обновлять. Впереди отопительный сезон, и мы должны быть уверены, что у нас все оборудование готово к зиме", - отметил директор завода "Энергия" Сергей Крикун.

Во время ремонта планируется заменить металлическую защиту бункера твердых бытовых отходов, паровые задвижки на общем паропроводе и питательные линии котлов (трубопроводы питания котлов водой), перевести около 20 метров теплотрассы, идущей от завода в город.

Завод снова восстановит прием мусора и продолжит свою работу сразу по завершении ремонта.

Напомним, Фокус писал о том, что Украина может стать одной большой Грибовичской свалкой.

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