ЕС готов присоединиться к восстановлению Донбасса, – Порошенко

Украина приветствует готовность стран Евросоюза присоединиться к восстановлению освобожденных от оккупантов территорий Донбасса.
Об этом в понедельник, 6 августа, заявил президент Украины Петр Порошенко в своем Facebook.
"Украина приветствует готовность Европейского Союза приобщиться к восстановлению и развитию освобожденных от российского агрессора территорий Донецкой и Луганской областей", - написал он в соцсети.
Порошенко напомнил, что на саммите Украина-ЕС была достигнута договоренность о запуске его инициативы по "патронажу" со стороны заинтересованных стран-членов ЕС над целым рядом городов и районов для реализации проектов адресной помощи на восстановление инфраструктуры, экономического развития, обеспечения нормальной жизнедеятельности общин.
Отметим, ранее на восстановление инфраструктуры Донбасса было направлено 2,8 млрд гривен бюджетных средств.