НБУ рассказал, что тормозит рост экономики

В Украине из-за трудовой миграции может ускориться рост цен и замедлиться экономический рост.



Об этом говорится в инфляционном отчете Национального банка.



НБУ отмечает, что уже сейчас работодатели отмечают нехватку квалифицированных кадров, которая в первую очередь связана с выездом украинцев в Польшу и другие страны.



"Один из основных рисков базового сценария - продолжение оттока рабочей силы из Украины. Это будет высокими темпами создавать дальнейшее повышение диспропорций между спросом и предложением на рынке труда", - считают эксперты НБУ.

Кроме того, трудовая миграция препятствует росту темпов производства, больше всего - в строительстве, промышленности, сельском хозяйстве, транспорте и связи.



"По данным областных служб занятости в Польше, почти 50% трудовых мигрантов из Украины подали в 2017 году заявления на трудоустройство именно в этих видах деятельности", - говорится в отчете НБУ.

Ранее сообщалось, что в ближайшие два-три года трудовая миграция из Украины будет расти, но в среднесрочной перспективе она начнет снижаться. Об этом рассказал директор департамента монетарной политики и экономического анализа Нацбанка Сергей Николайчук.