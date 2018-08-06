ГСЧС требует закрыть в Киеве 21 торговый центр и 3 больницы

Среди ТРЦ, в отношении которых подан иск, указаны универмаг Украина, ТРЦ Sky Mall и New Way.

Управление ГСЧС в Киеве обратилось в административный суд с требование приостановить деятельность 33 торгово-развлекательных центров, детских садиков, школ и больниц города из-за нарушения правил пожарной безопасности, сообщают Українські Новини.



"Учитывая выявленные нарушения, а также с учетом материалов предыдущих лет, Главным управлением поданы 33 иска в административный суд о применении мер реагирования, предусмотренных статьей 68 Кодекса гражданской защиты Украины", - сказано в ответе ведомства на запрос издания.

В частности, ГСЧС просит суд частично приостановить работу 21 торгового предприятия, культурного и развлекательного заведения, 3 медучреждений со стационарным лечением, 9 школ и детсадов.



Отмечается, что среди ТРЦ, в отношении которых подан иск, указаны универмаг Украина, ТРЦ Sky Mall и New Way.

Отметим, ранее в Украине во время проверок пожарной безопасности на различных объектах обнаружили более 15 тысяч нарушений.