В Киеве почти на месяц ограничат движение на Южном мосту

В связи с капитальным ремонтом деформационных швов

В Киеве на Южном мосту частично ограничат движение транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба Киевавтодора.

Согласно сообщению, движение будет ограничено с 8 августа по 28 августа "в связи с капитальным ремонтом деформационных швов .. на эстакадном выезде на Южный мостовой переход с Надднепрянского шоссе в левой полосе движения".

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Киевавтодор приносит свои извинения за временные неудобства и просит с пониманием отнестись к трудностям трафика, в связи с выполнением ремонтных работ.

Напомним, стало известно, почему "цветет" Днепр в Киеве.

Причина ежегодного цветения Днепра в пределах Киева - активное распространение водяного ореха, который занесен в Красную книгу.