Суд над Штепой перенесли почти на два месяца

В понедельник, 6 августа, Орджоникидзевский райсуд Харькова снова перенес подготовительное заседание по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы, обвиняемой в сепаратизме. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.

"В связи с отпуском одного из адвокатов и заявлением Штепы и других адвокатов о невозможности продолжать слушать дело без его присутствия, суд принял решение перенести заседание", - говорится в сообщении.

Следующее заседание назначено на 24 сентября.

Напомним, Штепа была арестована еще 13 июля 2014 года. Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины. Однако за четыре года суд так и не завершился. По разным причинам от рассмотрения дела отказывались судьи, и его рассмотрение переносилось из одного в другой райсуды Харькова.

6 марта 2018 года апелляционный суд Харьковской области решил направить материалы дела в отношении Штепы на рассмотрение в Орджоникидзевский райсуд города. Рассмотрение дела с самого начала должно было начаться в пятый раз.

1 июня 2018 года коллегия Орджоникидзевского райсуда Харькова по делу Штепы удовлетворила ходатайство защитника экс-мэра Славянска Александра Тананакина об отводе председательствующей судьи Виктории Поповой, члена коллегии Елены Саркисян и запасной судьи Елены Бугеры. 5 июня была назначена новая коллегия судей.

12 июня суд не смог продолжить подготовительное заседание из-за неявки обвиняемой и ее защитников.