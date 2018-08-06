Суд над Штепой перенесли почти на два месяца

В понедельник, 6 августа, Орджоникидзевский райсуд Харькова снова перенес подготовительное заседание по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы, обвиняемой в сепаратизме. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.
"В связи с отпуском одного из адвокатов и заявлением Штепы и других адвокатов о невозможности продолжать слушать дело без его присутствия, суд принял решение перенести заседание", - говорится в сообщении.
Следующее заседание назначено на 24 сентября.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Задача про Рафаэля. Почему бразильский боевик на пятом году войны может спокойно гулять по Киеву
Напомним, Штепа была арестована еще 13 июля 2014 года. Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины. Однако за четыре года суд так и не завершился. По разным причинам от рассмотрения дела отказывались судьи, и его рассмотрение переносилось из одного в другой райсуды Харькова.
6 марта 2018 года апелляционный суд Харьковской области решил направить материалы дела в отношении Штепы на рассмотрение в Орджоникидзевский райсуд города. Рассмотрение дела с самого начала должно было начаться в пятый раз.
1 июня 2018 года коллегия Орджоникидзевского райсуда Харькова по делу Штепы удовлетворила ходатайство защитника экс-мэра Славянска Александра Тананакина об отводе председательствующей судьи Виктории Поповой, члена коллегии Елены Саркисян и запасной судьи Елены Бугеры. 5 июня была назначена новая коллегия судей.
12 июня суд не смог продолжить подготовительное заседание из-за неявки обвиняемой и ее защитников.