Политзаключенный Костенко вернулся в Украину

К вечеру он будет в Киеве

Недавно освобожденный из российской тюрьмы крымский активист Евромайдана Александр Костенко пересек российско-украинскую границу.

Об этом заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко в Facebook.

Она уточнила, что данную информацию ей сообщили украинские консулы.

"Планируется, что вечером они будут в Киеве. Украинская сторона и в дальнейшем будет делать все для поддержки наших незаконно заключенных в РФ граждан, независимо от их взглядов, убеждений. Наша задача - освободить, помочь, защитить права, добиваться консульского доступа", - подчеркнула Геращенко.

Отметим, 3 августа 2018 года Костенко вышел на свободу из российской исправительной колонии №5 в городе Кирово-Чепецк Кировской области.

5 февраля 2015 года Костенко был похищен у дверей собственного подъезда в Симферополе. Его заставили написать явку с повинной с признанием, что он, находясь в Киеве на Майдане, 18 февраля 2014 года якобы бросил в сотрудника Беркута камень. По этому обвинению Костенко был осужден на 4 года 2 месяца, апелляция учла наличие малолетнего ребенка и сократила срок до 3 лет 11 месяцев, а после кассации срок сокращен до 3 лет 6 месяцев.