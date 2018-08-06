В Украине площадь массового усыхания деревьев достигает 395,4 тысяч гектаров и охватывает Волынскую, Житомирскую, Киевскую, Львовскую, Ровенскую, Хмельницкую, Черкасскую и Черниговскую области.



Об этом сообщило Государственное агентство лесных ресурсов.



Отмечается, что половина погибших деревьев – почти 200 тысяч гектаров – это сосновые насаждения.

Усыхание хвойных деревьев объясняют изменениями климата. Температура повышается, количество осадков уменьшается, а вместе с ними падает уровень грунтовых вод. Это делает деревья неустойчивыми к вредителям, в частности верхушечного короеда.

Согласно информации Гослесагентства, лесохозяйственные предприятия за первую половину 2018 года приняли меры по улучшению санитарного состояния лесов на площади более 70 тысяч гектаров.

Отметим, ранее парламент ввел уголовную ответственность за незаконный вывоз лесоматериалов. Законопроект №5495 поддержали 234 народных депутата.