Легальные автокофейни и торговые палатки в Киеве отметят специальными голограммами

В Киеве все легально работающие средства передвижной и объекты сезонной мелкорозничной торговли будут обозначать специальными голограммами. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

По мнению разработчиков проекта, это сделает невозможным размещение торговых точек по фальшивым договорам и позволит повысить контроль со стороны общественности и, в случае необходимости, со стороны контролирующих органов.

"На сегодняшний день пилотный проект реализован на территории парка "Партизанской славы" в Киеве. Так, по состоянию на начало августа выдано 4 голограммы на средства передвижной торговли и 4 - на объекты сезонной торговли. До конца месяца планируем обеспечить голограммами все легально установленные точки мелкорозничной торговли в городе Киеве", - сообщил директор коммунального предприятия "Городской магазин" Андрей Андрущенко.

Голограммы выдаются КП "Городской магазин" на все средства передвижной и объекты сезонной торговли, право на размещение которых получено на открытых торгах и в отношении которых уплачены соответствующие средства.

Все самовольно размещенные средства передвижной и объекты сезонной торговли подлежат демонтажу в соответствии с Правилами благоустройства Киева.

Напомним, в Украине обновили строительные нормы. Теперь не допускается установление на тротуарах дорожных ограждений и опор, рекламных конструкций, торговых киосков, павильонов, палаток, приямков от люков и дождеприемников, а также лестниц и крылец домов.