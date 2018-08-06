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Ситуация на Донбассе

Глава ООС призывает добровольцев вступать в ВСУ

Глава ООС призывает добровольцев вступать в ВСУ
Фото: Bigmir.net

Сергей Наев считает, что добровольческие военизированные формирования должны идти по пути пополнения Вооруженных Сил

06.08.18 1816
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Командующий объединенными силами Сергей Наев выразил готовность продолжить "конструктивный диалог" с добровольческими военизированными формированиями, которые воюют на Донбассе. Об этом он рассказала в интервью  Сегодня.

"В районах около линии разграничения действует особый порядок: здесь не может быть людей, которые не включены в состав ОС. Сейчас на востоке происходит военная операция, осуществляемая в соответствии с единым замыслом и скоординированным планом", - пояснил он.

Он добавил, что кроме вхождения в войска ОС, эти люди также могут влиться в ряды территориальной обороны.

"Можно приступать к службе в резерве и проходить соответствующую подготовку на сборах в боевых частях. Вся такая деятельность, безусловно, будет происходить под контролем государственных органов. Другого пути просто не существует", - сказал он.

Наев заявил, что не знает, почему люди выбирают идти в добровольческие формирования, не имея никаких соцгарантий.

"О том, почему они выбрали такой путь, я не могу этого сказать. Они мне не объясняли - я думаю, надо спросить у них. Дмитрий Ярош (лидер Украинской добровольческой армии, - ред.), наоборот, мне объяснял, как именно он хотел бы приобщиться законным, легитимным способам борьбы с российским оккупантом", - сказал он.

Напомним, Наев рассказал, как изменилась тактика боевиков с началом ООС.

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