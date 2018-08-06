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Покушения на украинских активистов

Суд арестовал подозреваемого в нападении на Гандзюк

Суд арестовал подозреваемого в нападении на Гандзюк
Николай Новиков / Фото: facebook.com/MasiNayyem

Николай Новиков пробудет в СИЗО до 1 октября 

06.08.18 50
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В понедельник, 5 августа, Херсонский городской суд постановил взять под стражу на два месяца Николая Новикова, которого подозревают в нападении на активистку и советницу мэра Екатерину Гандзюк. Об этом сообщает Украинская правда.  

Суд отметил, что показания его сестры Ирины Кодаковой о том, что они вместе отдыхали на море в день нападения, не может служить доказательством невиновности через их родственные связи. Судья сообщил, что ее показания следует проверить в рамках досудебного расследования.

В результате суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о заключении Новикова под стражу на 60 суток суд. Он пробудет под арестом до 1 октября.

Это решение защита может обжаловать в апелляционном суде.

Напомним, 31 июля неизвестный мужчина облил кислотой сотрудницу Херсонского горсовета Катерину Гандзюк, когда она выходила из подъезда своего дома.

Следствием рассматривается несколько версий произошедшего. В частности рассматриваются версии, что преступление совершено в связи со служебной деятельностью потерпевшей, в связи с ее активной гражданской позицией и возможные конфликтные ситуации.

3 августа подозреваемого в нападении Николая Новикова задержали правоохранители.

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