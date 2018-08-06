Наев рассказал о своем брате, который проживает в Крыму

Командующий говорит, что это не мешает ему выполнять служебные обязанности

Командующий Объединенных сил на Донбассе генерал-лейтенант Сергей Наев заявил в интервью "Сегодня", что у него есть брат, который проживает в оккупированном Крыму, однако это не мешает ему выполнять обязанности по защите Украины.

"В Крыму проживают граждане Украины. Крым – украинский? Поэтому все, кто живет в Крыму, – граждане Украины. О том, что он там проживает – действительно проживает. Но это не значит, что это каким-то образом мешает мне выполнять свои обязанности", – сказал он.

По словам генерала, брат очень внимательно слушает все его интервью.

"Потом у меня был с ним разговор, и он сказал: "Я все понимаю, что тобой сказано. И у меня вопросов к тебе никаких нет", – сказал командующий ООС.

Наев подчеркнул, что это не мешает ему сейчас, и не будет мешать в будущем.

"Все, что касается выполнения мною служебных обязанностей, я сделаю в совершенстве – так, как меня научили. Так, как у меня в сердце, так, как я хотел бы это сделать. Поверьте, все будет хорошо", – заключил он.

Напомним, в оккупированном Симферополе крымский татарин совершил самоподжог.