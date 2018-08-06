Организатор бизнеса получал от 3000 до 5000 долларов США в месяц

В Киеве силовики выявили и ликвидировали виртуальную порностудию, в которой снимали эротическое видео с участием девушек и транслировали его в Интернете.



Об этом сообщает пресс-служба полиции столицы.





Отмечается, что правоохранители провели обыски по адресам расположения студии в Святошинском районе и по месту жительства 47-летнего организатора в Киевской области и его сообщников - 28-летнего мужчины и 21-летней модели, уроженцев Донецкой области.

"Мы установили, что в порностудии, организованной злоумышленниками, за денежное вознаграждение "работали" шесть моделей. Девушек предварительно подыскивали из круга знакомых и учили размещать видео порнографического характера на специальных сайтах, которое в дальнейшем сбывали за соответствующую плату", - сообщили в полиции.





Предварительно известно, что организатор получал от 3000 до 5000 долларов США в месяц.



Во время обысков правоохранители изъяли доказательства преступной деятельности - компьютерную технику, мобильные телефоны, банковские карты, деньги, специальные игрушки и эротическое белье. Организаторов бизнеса и одну из участниц задержали.





Начато уголовное производство по статье о распространении порнографических материалов. Фигурантам объявлено о подозрении и избрана мера пресечения в виде залога.

Ранее харьковская областная прокуратура утвердила обвинительный акт в отношении 69-летнего мужчину за хранение и распространение видеопродукции, содержащей детскую порнографию.