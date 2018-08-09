Запороговый раздражитель. За что "подвесили" ректора Одесского медуниверситета

О возможной отставке Запорожана открыто заговорили весной этого года, после смены ректора в Национальном медицинском университете им. Богомольца. Увольнение столичного ректора Екатерины Амосовой неофициально преподносилось как начало борьбы с коррупцией в медицинских вузах. Следующим на очереди должен был стать Запорожан, над которым давно сгущались тучи. Эксперты высказывали тогда мысль, что отстранение от руководства медицинскими вузами "старой гвардии", позиции которой ещё вчера казались непоколебимыми, — лишь вопрос времени. Но так ли это?

Валерий Запорожан возглавляет Одесский медуниверситет с 1994 года. Уважаемый, авторитетный человек. Профессор. Академик. Почётный гражданин Одессы. Был вице-президентом Национальной академии медицинских наук Украины и даже метил на пост её президента. Его регалии можно перечислять долго. Но если коротко, то Запорожан давно вошёл в когорту незаменимых и неприкасаемых. Так же, как и почётный ректор Одесской национальной юридической академии нардеп Сергей Кивалов, он создал из государственного вуза в Одессе свою империю, на которую, казалось, никто и никогда не сможет (и не осмелится) посягнуть. Даже когда его имя как сторонника бывшей власти (Запорожан был доверенным лицом Виктора Януковича на президентских выборах 2010 года) стали склонять на все лады, ректор вряд ли ожидал, что дойдет до увольнения. Да ещё так быстро. Увидав приказ о снятии ректора, в Одесском медуниверситете поначалу думали, что это неудачная шутка. Или Ульяна Супрун просто не имеет всей полноты информации, коль издала подобного рода циркуляр.

Являются ли "ректорские чистки" результатом продуманной и планомерной политики Министерства здравоохранения, направленной на реформирование медобразования? Возможно. Но среди экспертов, с которыми пообщался Фокусу, преобладает мнение о том, что это мало связанные между собой шаги. "Больше того, Мин­здрав в этих случаях — лишь исполнитель задач, спущенных ему из кабинетов повыше. В процессе отставки Запорожана допущено множество нарушений, которые дают ему возможность легко оспорить своё увольнение в суде. Думаю, это неслучайно", — говорит экс-чиновник, много лет проработавший в подразделении министерства, занимающемся вопросами медицинского образования. Скорее всего, считает он, власть пытается склонить одесского ректора к сотрудничеству накануне президентских выборов.

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Сгустившиеся тучи

В сентябре в Одесском медуниверситете должны были пройти выборы ректора. Запорожан имел все предпосылки выиграть их. Но Супрун предпочла досрочно расторгнуть с ним ректорский контракт. Основанием для этого послужило блокирование ректором работы министерской комиссии, прибывшей 16 июля в университет с проверкой. Причём руководство вуза не только отказалось допускать проверяющих к работе, но и оперативно оспорило в суде приказ Минздрава о проведении проверки. Университетское начальство возмутило, что в состав комиссии вошли представители общественных организаций. А это активисты, которые с прошлого года борются за отставку "недолюстрированного", как они говорят, чиновника от медицины. Они искали и выявляли нарушения законодательства со стороны ректора Запорожана и его команды более года. Уличали его в коррупции, в поборах со студентов, в растрате бюджетных средств, в разбазаривании университетского имущества и земли. Критиковали за то, что городские поликлиники он превратил в университетские больницы для богатых, в то время как студенты вуза живут в разрушающихся общежитиях.

Жизнь под колпаком

Начиная с прошлого года слово "коррупция" всё чаще соседствовало с фамилией Запорожана. С подачи общественности, и не только, стали открываться уголовные производства в отношении должностных лиц Одесского медуниверситета.

Одно из них ведёт Генпрокуратура. Как следует из материалов дела, группа лиц в сговоре с должностными лицами Одесского национального медуниверситета в течение 2016–2017 годов при государственных закупках, используя ряд подконтрольных предприятий, присвоила государственные средства в особо крупных размерах.

Остальные дела находятся в производстве местной полиции. Одно касается нарушений бюджетного законодательства и закона о предотвращении коррупции. Другое — возможного разворовывания государственных средств работниками вуза при продаже зданий, находящихся на территории университетской клиники, а также при проведении ремонтно-строительных работ.

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Ещё раньше, в 2016 году, было открыто уголовное производство по факту коррупционных поборов в стоматологическом отделении университетской клиники. Тогда в ходе обысков изъяли крупные суммы денег. Как заявляла прокуратура, часть из них передавалась должностным лицам вуза.

В этом году добавилось ещё одно уголовное производство. Оно тоже связано с нарушением Закона "О предотвращении коррупции". Но в нём уже фигурирует сам Запорожан и его сестра, которая является помощницей ректора.

Расследование этих дел практически не сдвинулось с мёртвой точки. По некоторым из них суды вообще отказали следователям в ходатайстве о доступе к документам. А университет без санкции суда отказывается что-либо предоставлять. Поэтому неудивительно, что общественные активисты, чтобы обеспечить работу министерской комиссии в Одессе, штурмовали ректорат. Хотя это не оправдывает применяемых общественниками методов, выбивающих двери и окна в государственном учреждении.

Саботаж и рейдерский захват

Валерий Запорожан заявил о рейдерском захвате вуза и кабинета ректора. "Народный депутат Сергей Мельничук со своими бойцами руководит событиями. Ломают двери и запугивают сотрудников. Полиция бездействует. Были предупреждены о захвате, но не спешили на вызов", — написал он по горячим следам на своей странице в Facebook, будучи уже на больничном. "Слёг" ректор сразу же, как только новости о его отставке дошли до Одессы.

Минздрав не замешкался с ответом и также с помощью соцсетей распространил заявление о саботаже со стороны ректора. В нём говорится, что к руководству ведомства неоднократно поступали жалобы от народных депутатов и общественных организаций о неправомерных действиях ректора Валерия Запорожана и в целом о критической ситуации, сложившейся в Одесском медуниверситете. А потому министерство с целью объективного рассмотрения ситуации инициировало в период с 15 по 21 июля проведение комиссионной проверки о соблюдении устава и условий контракта ректором Запорожаном. Согласно приказу о проведении проверки, ректор обязан был обеспечить надлежащие условия для работы комиссии и предоставить ей все необходимые для проверки материалы. Однако когда её члены прибыли в Одессу, Запорожан безосновательно не допустил их к работе. "Такие действия ректора свидетельствуют об откровенном саботаже и делают невозможным дальнейшую работу комиссии", — резюмировали в Минздраве.

Из комментария министерства становится понятно, что отставка Запорожана назрела давно. И недопуск комиссии лишь ускорил её.

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На ковре у Минздрава

В начале апреля комиссия Мин­здрава при участии Ульяны Супрун заслушала отчёт Запорожана об итогах работы за 2017 год. Ректора буквально засыпали неудобными вопросами, на часть из которых он не смог ответить. Они касались прежде всего низкого уровня подготовки студентов Одесского медуниверситета и финансово-хозяйственной деятельности вуза.

К примеру, в прошлом году разразился скандал вокруг иностранных студентов-контрактников, не сдавших лицензионный экзамен "Крок-2". Университет своим приказом обязал их повторно пройти последний курс обучения. Хотя на украинских студентов это требование не распространялось, они могли пересдать экзамен "Крок-2" через год без дополнительного обучения. То есть отучившиеся шесть лет иностранные студенты должны были заплатить ещё за один семестр. А это немалые суммы, порядка $1,9–2,6 тыс. Студенты подсчитали, что университет таким образом хочет получить дополнительно $200 тыс. И решили обратиться в суд, о чём заявили на организованной по этому случаю пресс-конференции.

Как писали тогда местные СМИ, всего "Крок-2" в Одесском медуниверситете сдавали 343 иностранца, обучающихся на факультете "лечебное дело", и 103 — получающих медобразование на стоматологическом факультете. 102 из них экзамен не сдали, не добрав баллов. А 11 студентов вообще не были допущены к оцениванию без объяснения причин.

По результатам лицензионных экзаменов "Крок" у Одесского медуниверситета сегодня чуть ли ни наихудший результат в Украине. Согласно имеющейся информации, в этом году значительная часть врачей-интернов не сдали экзамен "Крок-3".

На заседании комиссии Мин­здрава присутствовали и общественные активисты. Министерство заранее анонсировало отчёты ректоров вузов, решив сделать их публичными и пригласить прессу и общественность. Так что ещё на входе в здание в Мариинском парке Киева активисты из Одессы встречали ректора пикетом с нелицеприятными лозунгами "Ректор-руина", "Ректор-разруха" и фотографиями давно не ремонтированных обветшалых фасадов учебных корпусов и общежитий университета. Затем эти снимки активисты передали членам комиссии.

Кроме квартиры в Одессе площадью 265 кв. м, дома в Киеве размером 580 кв. м и участка в тысячу кв. м, семья Запорожан задекларировала 10,7 млн грн и $694 тыс. наличными

От них в адрес Запорожана звучали замечания и о плохом оснащении кафедр компьютерами, и о нецелевом использовании средств, которые идут не на развитие вуза, а на приобретение дорогого оборудования для университетских клиник, причём по завышенным ценам. В частности, речь шла о дорогой закупке роботизированной хирургической системы da Vinci по цене в два раза выше рыночной.

"Очень хорошо, что вы имеете возможность закупать оборудование для университетской клиники для проведения операций. Но что вы делаете для студентов? — спрашивала Супрун. — Студентов в вашем докладе нигде не было видно. Весь упор на клиники. Но студенты — это цель вуза. У них очень низкий уровень образования. Нет доступа к симуляционным центрам (где будущие медики получают практические профессиональные навыки. — Фокус). Много нареканий и от профессуры".

В итоге комиссия не приняла отчёт Запорожана. Решено было проверить полученную информацию и по её итогам вынести вердикт.

Но уже через две недели после заседания комиссии приказом Минздрава Запорожан был отстранён (с 23 апреля) от исполнения служебных обязанностей ректора университета. Министерству стало известно, что за ним числится административное правонарушение, связанное с коррупцией: он забыл внести в свою электронную декларацию за 2016 год нежилое помещение площадью почти 50 кв. м на ул. Екатерининской в Одессе.

Это дело давно находилось в суде, и его рассмотрение всё время затягивалось. Но после приказа об отстранении Запорожана тут же появился вердикт Приморского районного суда Одессы. Служители Фемиды вынесли решение о закрытии производства по делу из-за отсутствия правонарушения в действиях Запорожана. Суд установил, что ректор допустил техническую ошибку. Он указал квартиру, а рядом стоящий сарай посчитал её неотъемлемой частью. Решение было оспорено одной из общественных организаций, но и апелляционный суд вернул жалобу без рассмотрения.

На самом деле шквал возмущений и негодующих комментариев вызвал не сарай в центре Одессы, а декларация. Её ещё долго смаковали местные СМИ. Ведь Запорожан и его жена задекларировали квартиры, дома, автомобили и сотни тысяч долларов налички.

В сухом остатке

Помогут ли Запорожану связи, влияние и финансовый ресурс восстановиться на посту ректора? По его словам, в такую ситуацию, когда в течение года на него идут гонения, он попал впервые. Нападки он связывает с приближающимися выборами ректора вуза, которые должны состояться в конце сентября — начале октября этого года. "Такой привлекательный, известный во всём мире университет, конечно, вызывает зависть. Поэтому сегодня со стороны корыстных и коррумпированных людей предпринимаются попытки его забрать", — уверяет Запорожан.

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Временное выполнение обязанностей ректора Минздрав возложил на заведующего кафедрой психологии Одесского медуниверситета Константина Аймедова. Окружение Запорожана блокировало его вступление в новую должность. Но после трёхдневного противостояния, при поддержке активистов и нардепа Сергея Мельничука он смог приступить к выполнению своих обязанностей.

"Мы отстаиваем не Запорожана, а университет", — говорил один из представителей профессорского состава вуза. — Константин Аймедов — несамостоятельная личность. За ним сюда зайдут люди, которые его ведут".

Многие сотрудники университета уверены, что есть группа, стремящаяся захватить университет. За ней стоят некоторые депутаты, которые нанимают так называемых общественных активистов и присылают незаконные комиссии. С их слов, члены министерской комиссии, приехавшие в Одессу, поселились в гостинице "Морская". Это пляж "Аркадия". Место, которое не по карману скромным госслужащим с их смехотворными командировочными. "Им было дано задание. Члены комиссии приходили в университет и каждый день что-то требовали, только затягивая работу и не торопясь домой", — рассказывают сторонники Запорожана.

Сам Аймедов заявил, что комиссия провела бы проверку, дала бы оценку, и всё бы закончилось. Что же касается действий активистов, то они, по его словам, обеспечили ему поддержку.

Руководство вуза подало в суд иски, пытаясь опротестовать законность приказа о проведении проверки и решения об увольнении ректора. Что касается приказа о проверке, то первая судебная инстанция уже отказала в удовлетворении требований вуза. Но это результат давления общественности, считает адвокат Екатерина Кармазина, представляющая интересы Запорожана. Поэтому университет намерен подать апелляцию. Иск относительно отмены приказа о расторжении контракта и требование о восстановлении ректора Запорожана на работе поданы в Печерский суд Киева.

Для достижения цели обеими сторонами конфликта применён весь "джентльменский набор": минирование здания, уход на больничный, заявления о рейдерском захвате. В помощь Запорожану из Киева приехала группа поддержки, которая состоит из молодых людей, представляющих информационный портал "Стоп коррупция", что вызвало лишь улыбки. А на подмогу Минздраву — общественные активисты и нардеп с корочкой.

Обе стороны конфликта применили весь "джентльменский набор": минирование здания, уход на больничный, заявления о саботаже и рейдерском захвате

У многих наблюдающих за событиями со стороны возникло впечатление, что кто-то заинтересован в чрезмерном повышении градуса страстей вокруг отставки ректора. "Если бы целью было убрать засидевшегося в ректорском кресле и погрязшего, как считают в Минздраве, в коррупции руководителя вуза, её легко можно было бы достичь без публичного скандала, — прокомментировал ситуацию Фокусу на условиях анонимности один из сотрудников Минздрава. — 71-летний Запорожан — человек старой формации и умеет правильно реагировать на просьбы киевского начальства, особенно если ему предъявляют весомые аргументы". Но цель, подозревают многие наблюдатели, была иная. И ставилась она вовсе не Минздравом, якобы заинтересованным в очищении от коррупционных схем и обновлении системы медицинского образования.

Помимо атак на ректоров Киевского и Одесского медуниверситетов, ведомством Супрун совершена ещё и попытка сместить руководителя Днепровской медицинской академии. Было это осенью 2016 года. Пребывающий на тот момент в том же возрасте, что и ныне Запорожан, ректор с 20-летним стажем Георгий Дзюк также оказался в эпицентре скандала, разгоревшегося из-за намерений Минздрава поменять его на свою креатуру. С огромным преимуществом он победил на назначенных министерством выборах руководителя вуза. А через месяц умер.

Фото: УНИАН