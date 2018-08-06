Украинский хореограф Влад Яма сообщил в в Instagram, что попал в ДТП.
Знаменитый танцор опубликовал селфи и подписал его "ДТП", передает УНИАН.
В комментариях под снимком подписчики начали спрашивать, что случилось. Яма в ответ на вопрос: "Кто кого? Вас или Вы?" отметил: "Нас слегка".
На данный момент подробности происшествия не сообщаются.
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Напомним, в ночь на пятницу, 3 августа, в Киеве на проспекте Победы произошло ДТП с участием четырех автомобилей.