Ирина Геращенко призвала продлить действие особого статуса ОРДЛО

Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко призвала украинский парламент продлить действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", передает Униан.

На своей странице в Facebook она сообщила, что к руководству Верховной Рады обратился специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в ТКГ посол Мартин Сайдик с просьбой продлить особый порядок осуществления самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

"В своем обращении этот уважаемый дипломат справедливо отмечает, что Верховная Рада Украины продемонстрировала основательную законотворческую работу, которая была проведена в рамках Минских соглашений с сентября 2014 года и февраля 2015 года. За последние годы был принят ряд важных законов, которые способствовали закладке фундамента текущего процесса политического урегулирования конфликта на востоке Украины", - сообщила Геращенко.

Она также отметила, что "с этим невозможно не согласиться, Украина, действительно, выполнила весь политический блок Минских соглашений, и это не признает только РФ".

При этом, первый заместитель председателя парламента подчеркнула, что "осенью парламент ждет тяжелая дискуссия о пролонгации закона".

"Наши настоящие друзья из США, ЕС, из Вашингтона, Парижа, Берлина, Вены уже сейчас призывают украинских парламентариев проявить мудрость, государственную позицию и дать им важный козырь для продления санкций. Я также буду апеллировать к коллегам-депутатам проявить мудрость и помочь нашим дипломатам, усилить их переговорные позиции, не дать ни одного шанса друзьям Кремля иметь аргументы для снятия санкций.", - отметила Геращенко.

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Народный депутат призвала парламент провести дискуссию по продлению данного закона, а также выразила мнение, что голосование по нему станет индикатором кто за и кто против снятия санкций с РФ.



"На первом в сентябре согласительном совете обращусь к лидерам фракций с просьбой провести дискуссию по вопросу пролонгации закона. Готова как участник минских переговоров прийти на встречу с фракциями, если есть необходимость и желание, и ответить на вопросы. Также предложу коллегам первое заседание нашей неформальной минской платформы посвятить именно этой проблематике. Голосование будет непростым и интересным, и точно покажет, кто прилагает усилия для того, чтобы ЕС продлил санкции, а кто заинтересован в снятии санкций с РФ", - заявила Геращенко.

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