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Главная » Страна » Омелян схватился за стоп-кран. К чему может привести прекращение железнодорожного сообщения с Россией

Омелян схватился за стоп-кран. К чему может привести прекращение железнодорожного сообщения с Россией

Омелян схватился за стоп-кран. К чему может привести прекращение железнодорожного сообщения с Россией
Фото: Владислав Мусиенко / POOL / УНИАН

Утром в понедельник министр инфраструктуры взбудоражил информационное пространство заявлением о прекращении железнодорожного сообщения с Москвой. Фокус разбирался, как это решение можно реализовать и к чему оно приведет

Залина Крюкова - 06.08.18 1439
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"Мы рассматриваем сейчас вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой", – сказал Владимир Омелян в утреннем эфире телеканала 1+1. Позже он уточнил изданию "Буквы", что речь идет о пассажирских перевозках. Сообщать Фокусу более детальную информацию в пресс-службе министерства не захотели.

Отсутствие деталей дает основания предположить, что на сегодня заявление министра не имеет официальной подоплеки. И хотя опыт 2015 года, когда правительство перекрыло авиасообщение с Россией, показывает, что реальная политическая воля может привести к радикальным решениям, их от от отечественной власти уже не ждут.

Запоздалая политика

Информация о возможном прекращении железнодорожного сообщения между Украиной и Россией появляется в информпространстве не впервые. В мае 2017 года эту информацию распространили российские СМИ со ссылкой на свои источники в украинском Кабмине. Тогда и министр инфраструктуры, и Укрзализниця опровергли эту перспективу. Однако в декабре 2017 года министр уже сам анонсировал такую возможность, а заодно упомянул и автобусные перевозки: мол, нечего украинским гражданам ездить в соседнюю не очень дружественную страну.

Сегодня эта идея была озвучена снова, однако экспертами она воспринимается скептически.

"Я думаю, что сейчас такие заявления на украинцев влияют скорее нейтрально. Авиасообщение перекрыли еще в 2015 году, а заявления о прекращении железнодорожного сообщения звучат, но никаких шагов не предпринимается. Я думаю, это сугубо политическое заявление", – считает эксперт по транспорту, экс-замминистра инфраструктуры Александр Кава.

"Это не стратегическое принципиальное решение, а ситуативное. Оно обусловлено, скорее всего, какими-то политическими соображениями"

С Кавой согласен и директор программы "Инфраструктура" Украинского института будущего Владимир Шульмейстер.

"Лето, скучно, новостей мало, надо взбудоражить общественность", – отшучивается эксперт. По его мнению, даже принятие такого решения принесет совсем небольшие политические дивиденды тем, кто на него решится.

"Это не стратегическое принципиальное решение, а ситуативное. Оно обусловлено, скорее всего, какими-то политическими соображениями. Для политического решения – оно запоздалое и малоэффективное, которое если и нужно было делать, то раньше и резче. Политически – сомнительный маленький плюс и большой минус", – комментирует инициативы министерства Шульмейстер.

Помимо несвоевременности подобных заявлений, эксперты отмечают еще один минус, который может нанести ущерб имиджу Украины, в том случае, если все-таки для поездов в Россию закроют границу. Это может создать репутацию непредсказуемого и ненадежного партнера в других вопросах – например, транзите газа.

"Украина пытается убедить всех, что не нужно строить "Северный поток-2", потому что Украина – надежный транзитер российского газа. Но если что-то будет сделано для прекращения железнодорожного сообщения, я думаю, это будет плюс для сторонников "Северного потока-2". Это покажет, что Украина в вопросах транзита любых грузов – непредсказуема", – говорит Александр Кава.

Убытки для УЗ и увеличение смертности на дорогах

Пока что перспективы реализации решения весьма туманны. Однако если вспомнить ситуацию с угольной блокадой, то можно утверждать, что украинская власть способна делать неожиданные шаги.

Пока же в перекрытии железнодорожного сообщения с Российской Федерацией транспортные эксперты видят множество минусов как для "Укрзализныци", для которой этот вид перевозок один из самых выгодных, так и для обычных граждан.

"На поезда, которые ходят в Россию, цена сопоставима с самолетом – даже обычного ночного поезда. Стоимость очень высокая. Укрзализныця, скорее всего, на нем зарабатывает деньги. Это притом что на "пассажирке" УЗ несет каждый год 10 млрд убытка", – объясняет Владимир Шульмейстер. Он уверен, что для украинского перевозчика отмена десятка поездов в Россию будет невыгодной.

"Люди пересядут на автомобили, автобусы и маршрутки, а это приведет к повышению опасности и, соответственно, смертности"

Кроме того, от такого решения будут страдать и обычные люди. Пересаживаясь на автомобили и автобусы, они будут подвергать свою жизнь дополнительной опасности, если учесть плачевную ситуацию со смертностью на дорогах как в Украине, так и в России.

"Что произойдет сейчас, если перекроют железнодорожный транспорт? Смоделируем ситуацию. Пассажиры поездов – это потенциальные клиенты под автомобильный транспорт и под автобусные перевозки. Эти люди пересядут на частные автомобили и пересядут на автобусы и маршрутки. Если сравнивать эти два вида транспорта, то железнодорожные перевозки значительно безопаснее. То есть это решение поведет к повышению опасности и, соответственно, смертности украинских граждан. Плюс увеличится нагрузка на дорогах и увеличатся очереди на КПП", – говорит Шульмейстер.

Экономическую выгоду, помимо отечественных автоперевозчиков в этом случае могут получить и железнодорожные компании соседних стран, например, Беларуси.

"Если это решение будет принято, то выиграют операторы третьих стран. В первую очередь, Беларусь. Потому что если сейчас летают через Беларусь, то так будут еще поездами ездить", – высказывает мнение руководитель "Центра транспортных стратегий" Сергей Вовк.

В Укрзализныце инициативы министра комментировать не стали. "Главным органом в системе центральных органов исполнительной власти, который формирует и обеспечивает реализацию государственной политики в транспортной сфере, является Министерство инфраструктуры Украины. Укрзализныця, учитывая вышеизложенное, будет выполнять все решения, принятые на самом высоком государственном уровне", – заявили Фокусу в компании-перевозчике.

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