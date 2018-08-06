Отпуск Холодницкого обошелся бюджету почти в полмиллиона гривен

Чиновник ушел отдыхать после выговора и скандала

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий получил 456 тысяч 780 гривен отпускных.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции в Facebook.

Холодницкий ушел в отпуск на полтора месяца до 13 сентября после того, как квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров объявила главе САП выговор.

Напомним, негласные следственные действия в отношении главы САП Назара Холодницкого были начаты на основании статьи ст. 368 Уголовного кодекса Украины о взяточничестве.

30 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обратился в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров с представлением, в котором просил рассмотреть снятие Холодницкого с должности руководителя САП.

Директор НАБУ Артем Сытник заявил, что глава САП якобы препятствовал расследованиям детективов Бюро и оказывал давления на прокуроров и судей для принятия неправомерных решений.