Он отбыл 3 года 6 месяцев в колонии общего режима

Освобожденный из российской колонии крымский активист Александр Костенко прибыл в Киев.

Об этом сообщает Укринформ.

Костенко приехал к своему дому. Там он минуту поговорил с журналистами и ушел домой в сопровождении омбудсмена Людмилы Денисовой и матери.

Напомним, 3 августа 2018 года Александр Костенко вышел на свободу из российской колонии №5 в Кирово-Чепецке Кировской области.

Костенко арестовали в феврале 2015 года и судили за то, что якобы он напал на сотрудника "Беркута" во время Евромайдана.