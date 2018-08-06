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Вышинский останется под стражей еще на месяц

Вышинский останется под стражей еще на месяц
Фото: Sputnik

Так решил апелляционный суд Херсонской области

06.08.18 39
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Суд продлил арест руководителю РИА "Новости Украина" Кириллу Вышинскому до 8 сентября.

Об этом сообщил его адвокат Андрей Доманский на своей странице в Facebook.

"Коллегией судей Апелляционного суда Херсонской области частично удовлетворены апелляционные жалобы защитников, определение следственного судьи отменено и постановлено новое определение, которым удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей Кирилла Вышинского до 8 сентября 2018 года", - написал он.

Напомним, СБУ подозревает Вышинского в ежемесячном получении 53 тысячи евро на проведение подрывной деятельности против Украины. Он якобы готовил материалы, оправдывающие аннексию Крыма, и в поддержку боевиков "ДНР" и "ЛНР".

Кроме того, ему выдвинули очередное подозрение - в незаконном хранении оружия. 

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