В Украине массово усыхают леса

В Украине усыхает почти 400 тысяч гектаров лесных насаждений. А в последние годы наблюдается значительное увеличение объемов усыхания сосновых лесов Полесья.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства лесных ресурсов Украины.

Центры массового усыхания уже охватили Волынскую, Житомирскую, Киевскую, Львовскую, Ровенскую, Хмельницкую, Черкасскую, Черниговскую области и продолжают увеличиваться по всей территории Украины.

"По состоянию на сегодня общая площадь усыхания составляет 395 400 га, из которых сосновые насаждения на площади почти 200 тысяч га, что уже превышает годовые показатели прошлого года", - сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркивают, что усыхание ельников в Карпатском регионе существует давно, но остается актуальным и сегодня. Несмотря на все усилия лесоводов, на площади около 30 тысяч га этот процесс имеет негативную тенденцию к росту.

Отмечается, что в мае агентство зафиксировало усыхание на площади около 350 тысяч гектаров, а до августа оно увеличилось почти на 50 тысяч гектаров.

В ведомстве добавили, что в Украине, как и во многих других странах мира, стремительно распространяется массовое усыхание хвойных лесов, связанное с изменением климата, в частности, глобальным потеплением.

"Температура повышается и уменьшается количество осадков, поэтому снижается уровень грунтовых вод. В связи с этим деревья теряют сопротивление к заселению вредными насекомыми, в частности, короедами. В частности, распространенный в Украине верховой короед уничтожает дерево под корой, оно начинает синеть сверху вниз", - говорится в сообщении.

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Напомним, больше всего леса вырубается в Ровенской области. Сумма нанесенного ущерба лишь за первый квартал прошлого года составляет 85,8 миллионов гривен.