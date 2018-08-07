Порошенко поручил СНБО готовиться к вмешательству РФ в выборы

Президент Украины Петр Порошенко поручил Совету национальной безопасности и обороны предусмотреть заседание по противодействию вмешательству России в выборы.



Об этом он сообщил на своей странице в Facebook утром во вторник, 7 августа.



Президент отметил, что в западных странах не сомневаются в подготовке Россией активных вмешательств в выборные процессы.

"В следующем году нас, Украину, и многих наших партнеров ожидают важные выборы, которые будут определять темпы и качество нашего развития и взаимодействия на среднесрочную перспективу. И в Киеве, и в Брюсселе, и в Вашингтоне, и в абсолютном большинстве западных столиц нет никаких сомнений о подготовке Кремлем масштабных вмешательств в избирательные процессы, чтобы сломать опасное для агрессора европейское единство и солидарность с Украиной, внести раскол в трансатлантический альянс и поддержать популистские, националистические и евроскептические политические силы", - заявил Порошенко.



Кроме того, по его словам, ранее Украина договорилась с партнерами координировать усилию по борьбе с подобным вмешательством.



"Поручаю Совету национальной безопасности и обороны Украины предусмотреть отдельное заседание по противодействию вмешательству в выборы. Должны быть готовы общим с нашими международными партнерами фронтом противодействовать гибридным вызовам свободному демократическому волеизъявлению наших граждан", - отметил Порошенко.

Отметим, ранее президент США Дональд Трамп на заседании Совета национальной безопасности по выборам тоже заявил, что не потерпит иностранного вмешательства в электоральный процесс.

Напомним, выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года, выборы Верховной Рады - 27 октября 2019 года.