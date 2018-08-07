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Освобождение заложников Кремля

Нацполиция прекратила расследование против освобожденного Костенко

Нацполиция прекратила расследование против освобожденного Костенко
Александр Костенко

Дело экс-политзаключенного расследовалось СБУ, потом его передали Национальной полиции

07.08.18 812
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В Украине правоохранители прекратили расследование по делу освобожденного из российской колонии Александра Костенко.

Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, передает "Громадське".

Отмечается, что дело Костенко расследовалось СБУ, потом его передали Национальной полиции, а именно Святошинскому райотделу города Киева (по месту совершения преступления, - ред.). Следователи Святошинского райотдела прекратили расследование, потому что Костенко не было в Украине и процессуальное руководство не проводилось.

"Если возобновят расследование следователи Святошинского райотдела, то будем дальше заниматься", - пояснил представитель Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

Речь идет о деле, в котором фигурируют Александр Костенко и Станислав Краснов - их задержали 22 мая 2014 года за незаконное хранение оружия и взрывоопасных веществ.

В то же время дело Краснова сейчас выделено в отдельное производство и уже рассматривается в Святошинском суде.

Напомним, 3 августа 2018 года Александр Костенко вышел на свободу из российской колонии №5 в Кирово-Чепецке Кировской области.

Костенко арестовали в феврале 2015 года и судили за то, что якобы он напал на сотрудника "Беркута" во время Евромайдана.

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