Нацполиция прекратила расследование против освобожденного Костенко

В Украине правоохранители прекратили расследование по делу освобожденного из российской колонии Александра Костенко.



Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, передает "Громадське".



Отмечается, что дело Костенко расследовалось СБУ, потом его передали Национальной полиции, а именно Святошинскому райотделу города Киева (по месту совершения преступления, - ред.). Следователи Святошинского райотдела прекратили расследование, потому что Костенко не было в Украине и процессуальное руководство не проводилось.

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"Если возобновят расследование следователи Святошинского райотдела, то будем дальше заниматься", - пояснил представитель Генпрокуратуры Андрей Лысенко.



Речь идет о деле, в котором фигурируют Александр Костенко и Станислав Краснов - их задержали 22 мая 2014 года за незаконное хранение оружия и взрывоопасных веществ.



В то же время дело Краснова сейчас выделено в отдельное производство и уже рассматривается в Святошинском суде.

Напомним, 3 августа 2018 года Александр Костенко вышел на свободу из российской колонии №5 в Кирово-Чепецке Кировской области.

Костенко арестовали в феврале 2015 года и судили за то, что якобы он напал на сотрудника "Беркута" во время Евромайдана.