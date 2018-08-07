Нацполиция устанавливает личность второго участника нападения на сотрудницу Херсонского горсовета, активистку Екатерину Гандзюк. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По словам главы Нацполиции Сергея Князева, правоохранители получили материалы по подозрению конкретного лица, поэтому для его установления полиция проводит комплекс оперативных мероприятий.

"Именно этот гражданин, по версии следствия, имеет отношение к указанному правонарушению. Поэтому мы просим у общественности помощи в установлении его личности", - отметил Сергей Князев.

Информацию, которая может помочь в установлении личности злоумышленника, граждане могут предоставлять по спецлинии 102 или по телефонам: 050-494-10-42, 050-591-70-56.

Напомним, 31 июля Екатерину Гандзюк облили серной кислотой возле ее дома.

3 августа полиция задержала подозреваемого, им оказался житель Херсона Николай Новиков. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста до 1 октября.