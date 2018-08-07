Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » На военном параде на День Независимость зазвучит "Слава Украине"

На военном параде на День Независимость зазвучит "Слава Украине"

На военном параде на День Независимость зазвучит "Слава Украине"
Фото: УНИАН

Военные пройдутся по Крещатику под марш украинских националистов 

07.08.18 54
000

На военном параде в честь Дня Независимости в Киеве 24 августа военнослужащие вместо приветствий советского образца будут использовать воинское приветствие "Слава Украине!" - "Героям слава!". Об этом сообщает Укринформ.

Именно такое приветствие использовали военные и министр обороны Степан Полторак во время репетиции парада во вторник на взлетной полосе авиазавода им. Антонова в Киеве.

Также во время парада будет звучать марш украинских националистов "Зродились ми великої години".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие

В репетиции парада приняли участи почти 3,5 тыс. военнослужащих в составе пешей колонны сводных парадных расчетов от ВСУ, НГУ, МВД, СБУ, ГСЧС, ГПС, а также около 20 военных оркестров. Впервые на параде будет маршировать парадный расчет женщин-военнослужащих.

Сегодняшняя репетиция на взлетной полосе авиазавода уже третья. Ожидается еще одна тренировка на территории авиазавода, после чего оно будет проходить на главной улице столицы Крещатике. Предполагается, что эти репетиции будут ночными.

В День Независимости участие в военном параде примет на тысячу человек больше, чем на репетиции - всего более 20 парадных расчетов. Откроют парад ветераны и участники АТО, участие в нем также примут военнослужащие стран-партнеров.

Парад будет проходить с участием военной техники.

Напомним, 11 апреля президент Петр Порошенко подписал указ о праздновании 27-й годовщины независимости Украины. 24 августа в Киеве запланировано проведение парада войск по улице Крещатик и Майдану Независимости. Указом также определено проведение тематических торжественных, научных, информационно-образовательных и патриотически-воспитательных мероприятий в Украине и за ее пределами, молебнов за Украину.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
На Донбассе солдат застрелил сержантаВ Украине отмечают день Воздушных сил ВСУМинобороны решило бороться с оттоком кадров повышением зарплат
Топ-10
  1. Провернуть нажитое. Как украинцы зарабатывают на кредитных картах 12811
  2. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 10254
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 11278
  4. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 20037
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 12802
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 25459
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 13489
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 25467
  9. Бизнес не по-детски. Истории украинских школьников, открывших собственное дело 5576
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 14414
  1. Стала известна личность подозреваемого в нападении на Гандзюк 18821 / 20155
  2. Физики обнаружили новую загадку пирамиды Хеопса 4357 / 5523
  3. В Крыму "засветились" возможные двойники Путина, - политтехнолог 4038 / 4557
  4. В РФ отреагировали на намерение Украины закрыть железнодорожное сообщение с РФ 3912 / 4449
  5. Коболев заявил о постоянных угрозах в свой адрес 2721 / 3063
  6. Омелян схватился за стоп-кран. К чему может привести прекращение железнодорожного сообщения с Россией 2704 / 2924
  7. Украина закроет ж/д сообщение с Россией, - Омелян 2139 / 2484
  8. Драка в Одессе. Что ждет подростков, избивших сверстницу 2002 / 2470
  9. Вступление Грузии в НАТО может спровоцировать страшный конфликт, - Медведев 1817 / 1985
  10. Глава ООС призывает добровольцев вступать в ВСУ 1693 / 1936
  1. Ассоциация Ноосфера Макса Полякова поддерживает техно-инновации в Украине 28 / 268
  2. В Крыму "засветились" возможные двойники Путина, - политтехнолог 12 / 4557
  3. Стала известна личность подозреваемого в нападении на Гандзюк 12 / 20155
  4. Белое солнце пустыни. Кем на самом деле является красноармеец Сухов 11 / 71337
  5. "Мироновский хлебопродукт" Юрия Косюка вошел в число самых опасных предприятий для окружающей среды по всему миру 10 / 577
  6. Коболев заявил о постоянных угрозах в свой адрес 9 / 3063
  7. Смех сквозь слёзы. На что похожа работа больничного клоуна 5 / 1378
  8. Глава ООС призывает добровольцев вступать в ВСУ 5 / 1936
  9. Россия и Греция продолжают дипломатический скандал из-за Македонии 4 / 374
  10. Омелян схватился за стоп-кран. К чему может привести прекращение железнодорожного сообщения с Россией 4 / 2924
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.