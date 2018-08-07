На военном параде на День Независимость зазвучит "Слава Украине"

На военном параде в честь Дня Независимости в Киеве 24 августа военнослужащие вместо приветствий советского образца будут использовать воинское приветствие "Слава Украине!" - "Героям слава!". Об этом сообщает Укринформ.

Именно такое приветствие использовали военные и министр обороны Степан Полторак во время репетиции парада во вторник на взлетной полосе авиазавода им. Антонова в Киеве.

Также во время парада будет звучать марш украинских националистов "Зродились ми великої години".

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В репетиции парада приняли участи почти 3,5 тыс. военнослужащих в составе пешей колонны сводных парадных расчетов от ВСУ, НГУ, МВД, СБУ, ГСЧС, ГПС, а также около 20 военных оркестров. Впервые на параде будет маршировать парадный расчет женщин-военнослужащих.

Сегодняшняя репетиция на взлетной полосе авиазавода уже третья. Ожидается еще одна тренировка на территории авиазавода, после чего оно будет проходить на главной улице столицы Крещатике. Предполагается, что эти репетиции будут ночными.

В День Независимости участие в военном параде примет на тысячу человек больше, чем на репетиции - всего более 20 парадных расчетов. Откроют парад ветераны и участники АТО, участие в нем также примут военнослужащие стран-партнеров.

Парад будет проходить с участием военной техники.

Напомним, 11 апреля президент Петр Порошенко подписал указ о праздновании 27-й годовщины независимости Украины. 24 августа в Киеве запланировано проведение парада войск по улице Крещатик и Майдану Независимости. Указом также определено проведение тематических торжественных, научных, информационно-образовательных и патриотически-воспитательных мероприятий в Украине и за ее пределами, молебнов за Украину.