В Киеве нашли подпольные нефтехранилища на 100 млн гривен

В Киеве нашли три нефтехранилища с ввезенным вне таможенного контроля топливом и установили АЗС, на котором его продавали.
Об этом сообщили на сайте Государственной фискальной службы.
Общая стоимость контрабандного товара оценивается в 103,3 млн гривен.
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Речь идет о 4 млн литров дизельного топлива, бензина А-95 и газового конденсата.
Где именно нашли эти нефтехранилища, не указывается. На одной из фотографий, обнародованных ГФС, видна промзона на проспекте Победы возле станции метро Шулявская.
Обыски проводились в рамках уголовного производства по ч.1 ст.204 Уголовного кодекса - незаконная продажа подакцизных товаров.
Напомним, под Киевом взорвалась АЗС: водитель забыл вытянуть заправочный пистолет.