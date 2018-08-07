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Главная » Страна » Порошенко поручил узаконить приветствие "Слава Украине"

Порошенко поручил узаконить приветствие "Слава Украине"

Порошенко поручил узаконить приветствие "Слава Украине"
Фото: Еспресо

Новый законопроект почти готов

07.08.18 734
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Президент Украины Петр Порошенко поручил разработать законопроект, которым заменят воинское приветствие советского образца на "Слава Украине!" и "Героям слава!".

Об этом сообщил министр обороны Степан Полторак, передает Укринформ.

"Президент Украины поручил подготовить изменения в закон Украины, которым утверждаются воинские уставы, потому что это определяется в воинских уставах, как надо здороваться. Такие предложения готовятся, и надеюсь, что после выхода с каникул народные депутаты примут это в целом", - сказал министр.

В свою очередь, Полторак назвал ранее зарегистрированный законопроект по этому поводу "сырым".

По его словам, новый законопроект почти готов. Субъектом законодательной инициативы будет президент - Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил.

Ранее министр подтвердил, что во время военного парада в День Независимости в Киеве 24 августа как воинское приветствие будет использоваться "Слава Украине!" и "Героям слава!"

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