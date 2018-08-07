Минздрав расширил список бесплатных лекарств

Производителям пришлось снизить цены для включения в список

Министерство здравоохранения утвердило новый перечень препаратов программы "Доступные лекарства". В обновленный реестр вошло 261 лекарств.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства.

Теперь 59 препаратов пациенты смогут получать бесплатно.

Ранее в программе участвовали 239 препаратов в целом и 47 из них были бесплатны.

"В прошлом полугодии пациенты могли получить около 10 млн упаковок, а в течение следующих шести месяцев их количество составит более 14 млн", – говорится в сообщении.

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В числе бесплатных препаратов включены не только лекарства украинских производителей, но и иностранных компаний.

Чтобы попасть в список бесплатных для украинцев препаратов словенская компания КРКА снизила цену почти на 72%. Цены снизили также компании Orion (Финляндия) и AstraZeneca (Швеция). В среднем цены на препараты программы снизились почти на 7%.

Напомним, четыре украинские фармкомпании оштрафованы за завышенные цены на лекарства.