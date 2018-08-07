В Каменском вице-мэр умер после прогулки на велосипеде (Обновлено)

Врачи не давали больших шансов на то, что он сможет выжить

Вечером 6 августа тяжелые травмы получил вице-мэр Каменского (бывший Днепродзержинск – ред.) Владислав Мелешко.



Об этом сообщает местное издание Любимый город.



Инцидент произошел во время велосипедной прогулки по улице Романковской неподалеку от кафе Аннушка. Причина травм Мелешко – попадание колеса его велосипеда в дыру канализации.

"Владислав получил тяжелейшие травмы черепа и позвоночника, был срочно доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи", – говорится в сообщении.



Утром во вторник чиновник так и не пришел в сознание, врачи не давали больших шансов на то, что он сможет выжить.

И сегодня днем, 7 августа, Мелешко скончался в реанимации, сообщает "5692"



"Да, я могу подтвердить информацию о смерти Владислава Мелешко. Мы не взялись его доставлять в больницу имени Мечникова, из-за чрезвычайно тяжелого состояния пострадавшего. Он остался у нас, мы использовали эффективную необходимую терапию, но к сожалению состояние Владислава Викторовича был очень тяжелое", - рассказал главный врач Каменской больницы скорой медицинской помощи Ростислав Вынар.



Отметим, 2 августа в Каменском был взорван микроавтобус, в котором находился депутат горсовета от Батькивщины Виталий Чернявский.