В ГПУ уточнили: следствие по Костенко не прекращено, а приостановлено

В случае возобновления расследования активисту могут предложить сделку со следствием

Следствие в отношении крымского активиста Александра Костенко, освобожденного из российского заключения, было приостановлено, а не завершено. Об этом сообщил спикер генпрокуратуры Андрей Лысенко, передает УНН.

"Расследование (по Костенко - ред.) не завершено, оно было приостановлено. В случае продолжения Национальной полицией этого уголовного производства, процессуальное руководство будет осуществлять прокуратура Киева", - отметил Лысенко.

Он добавил, что в таком случае, Костенко может быть предложена сделка со следствием.

Лысенко напомним, что в свое время Служба безопасности Украины начинала расследование уголовного производства в отношении Костенко, но впоследствии передала производства в Нацполицию.

Напомним, Костенко, вместе с еще одним крымчанином, Станиславом Красновым задержали в Киеве в мае 2014 года за незаконное хранение оружия и взрывоопасных веществ. После освобождения из-под стражи он выехал в Крым, где его задержали российские силовики. В мае 2015 года оккупационный суд в Крыму приговорил Костенко приговорил к тюремному сроку за якобы избиение сотрудника "Беркута" в Киеве 18 февраля 2014 года. Костенко не признал своей вины.

3 августа крымский активист Александр Костенко вышел на свободу из российской исправительной колонии №5 в городе Кирово-Чепецк Кировской области. Украинец отбыл весь назначенный российский судом срок заключения. 6 августа он вернулся в Украину.