Порошенко поблагодарил украинцев за проявление единства в непростое время

Президент Украины Петр Порошенко выразил благодарность всем украинцам за сохранение единства, несмотря на попытки официального Кремля расколоть Украину. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Он отметил, что раскол общества является одним из методов гибридной войны Кремля против Украины.

"Один из методов гибридной войны Кремля - попытки расколоть Украину, ведь никто и никогда не будет помогать расколотой изнутри стране", - подчеркнул глава государства.

Он поблагодарил украинский народ за то, что в это непростое время "мы демонстрируем небывалое единство".

Напомним, Порошенко поручил СНБО готовиться к вмешательству РФ в выборы.