Дело против вернувшегося из заключения в российской колонии Александра Костенко не завершено, а приостановлено. Об этом сообщил спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко. Если Нацполиция возобновит расследование, процессуальное руководство будет осуществлять прокуратура Киева.

Речь идет о расследовании по статье "Незаконное хранение оружия и боеприпасов". В мае 2014 Костенко, вместе с еще одним крымчанином, Станиславом Красновым задержали в Киеве, делом занимались в СБУ.

Когда Александра освободили из-под стражи, он выехал в оккупированный Россией Крым, где его и задержали 5 февраля 2015 года. Присудили, после кассаций и аппеляций – три года и шесть месяцев по обвинению в "умышленном причинении легкого вреда здоровью по мотивам ненависти в отношении какой-либо социальной группы" и "незаконном хранении оружия". По сути, Александру инкриминировали избиение сотрудника "Беркута" во время Майдана. Свою вину Костенко не признал, наказание отбывал в Кировской области.

После задержания подвергался пыткам, ему сломали руку, перелом так и не сросся, об этом ранее сообщал адвокат Александра. Об этом упомянула и Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова.

3 августа Костенко вышел на свободу, полностью отсидев срок в российской колонии. После возвращения в Украину, Костенко встретился с матерью, которую не видел несколько лет.

В Киеве Александру предоставили ему две комнаты в общежитии. С балконом и санузлом. Потому что вернуться на оккупированный крымский полуостров, где сейчас проживает его семья – он не может.

Пользователи соцсетей обещание не оставить Костенко без крыши над головой - обсуждали особенно бурно.

Особое место в обсуждениях заняло начатое СБУ и закрытое Святошинским райотделом дело о незаконном хранении оружия. Пока Александра не было в Украине, - процессуальное руководство не проводилось. А дело Станислава Краснова, задержанного вместе с Костенко четыре года назад, сейчас выделено в отдельное производство и уже рассматривается в Святошинском суде. Большинство комментаторов интересовало, что будет с делом Костенюка.

Но по итогу пользователи сошлись на том, что если Александр Костенко виновен, то судить его должны в стране, гражданином которой он является. В Украине.