Пульс Сенцова снизился до 40 ударов в минуту, - адвокат

У политзаключенного плохо с сердцем и его два раза пытались уговорить поехать в больницу

Состояние здоровья голодающего политзаключенного Олега Сенцова ухудшилось, но он отказывается принимать пищу.



Об этом рассказал адвокат Дмитрий Динзе после его посещения, сообщает во вторник, 7 августа, Громадське.



В частности, у Сенцова сильно снизился гемоглобин, что привело к анемии, а также очень низкий пульс, около 40 ударов в минуту.



По словам адвоката, у Сенцова плохо с сердцем и его два раза пытались уговорить поехать в больницу.

Он также чувствует слабость во всем теле. Кроме того, в колонии "Белый медведь" в Лабытнанги стало очень тепло, а у Сенцова сейчас плохая переносимость жары.



Адвокат также уверен, что прекращать голодовку Сенцов не планирует.



Кроме того, он против перевода в гражданскую больницу Лабытнанги, поскольку "заведующий реанимационным отделением агрессивно к нему относится, и вероятнее всего, может только навредить ему".



Он также против перевода в любую другую больницу, "поскольку просто не выдержит этапирования и может умереть".

Напомним, Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя от российских властей освободить всех украинских политзаключенных.

13 июля российская радиостанция Эхо Москвы опубликовала ходатайство матери режиссера Людмилы Сенцовой с просьбой к президенту РФ Владимиру Путину о помиловании сына.

24 июля британское издание Independent сообщило, что двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан якобы утверждает, что ее брат находится на грани жизни и смерти. Однако позже Каплан опровергла заявление о предсмертном состоянии Олега.