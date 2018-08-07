Пульс Сенцова снизился до 40 ударов в минуту, - адвокат

Состояние здоровья голодающего политзаключенного Олега Сенцова ухудшилось, но он отказывается принимать пищу.
Об этом рассказал адвокат Дмитрий Динзе после его посещения, сообщает во вторник, 7 августа, Громадське.
В частности, у Сенцова сильно снизился гемоглобин, что привело к анемии, а также очень низкий пульс, около 40 ударов в минуту.
По словам адвоката, у Сенцова плохо с сердцем и его два раза пытались уговорить поехать в больницу.
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Он также чувствует слабость во всем теле. Кроме того, в колонии "Белый медведь" в Лабытнанги стало очень тепло, а у Сенцова сейчас плохая переносимость жары.
Адвокат также уверен, что прекращать голодовку Сенцов не планирует.
Кроме того, он против перевода в гражданскую больницу Лабытнанги, поскольку "заведующий реанимационным отделением агрессивно к нему относится, и вероятнее всего, может только навредить ему".
Он также против перевода в любую другую больницу, "поскольку просто не выдержит этапирования и может умереть".
Напомним, Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.
В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.
14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя от российских властей освободить всех украинских политзаключенных.
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13 июля российская радиостанция Эхо Москвы опубликовала ходатайство матери режиссера Людмилы Сенцовой с просьбой к президенту РФ Владимиру Путину о помиловании сына.
24 июля британское издание Independent сообщило, что двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан якобы утверждает, что ее брат находится на грани жизни и смерти. Однако позже Каплан опровергла заявление о предсмертном состоянии Олега.