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На одесситку в пиццерии напала крыса

На одесситку в пиццерии напала крыса
Фото: Моя Планета

В больнице нашлась нужная вакцина

07.08.18 205
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В Одессе в пиццерии женщину укусила крыса.

Об этом сообщает дочь пострадавшей в сообществе Черный список.Одесса в Facebook.

"На террасе в Олио на Гаванной мою маму за палец ноги укусила крыса. Администрация заведения сообщила, что они уже не первый день борются с грызуном - она постоянно бегает, а они третий день не могут её поймать. Спустя 10 минут метаний крысы под нашим и столом напротив, выбежал официант-супергерой, потыкал потрепанной метлой под столами, крыса и убежала", - пишет Инга Терзи.

После укуса пострадавшая обращалась в несколько больниц, вакцина нашлась далеко не сразу. 

Можно ли что-то предъявить заведению, неизвестно. Ведь террасса находится на улице, рядом раскопана дорога, и выяснить, откуда приходит крыса, нельзя. 

Ранее Фокус сообщал, что кандидат на должность мэра Рима от партии Forza Italia Антонио Рацци предлагал решить проблему с крысами в городе с помощью кошек. Он хотел завезти в город около 500 тыс. кошек. 

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