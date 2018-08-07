На одесситку в пиццерии напала крыса

В Одессе в пиццерии женщину укусила крыса.

Об этом сообщает дочь пострадавшей в сообществе Черный список.Одесса в Facebook.

"На террасе в Олио на Гаванной мою маму за палец ноги укусила крыса. Администрация заведения сообщила, что они уже не первый день борются с грызуном - она постоянно бегает, а они третий день не могут её поймать. Спустя 10 минут метаний крысы под нашим и столом напротив, выбежал официант-супергерой, потыкал потрепанной метлой под столами, крыса и убежала", - пишет Инга Терзи.

После укуса пострадавшая обращалась в несколько больниц, вакцина нашлась далеко не сразу.

Можно ли что-то предъявить заведению, неизвестно. Ведь террасса находится на улице, рядом раскопана дорога, и выяснить, откуда приходит крыса, нельзя.

Ранее Фокус сообщал, что кандидат на должность мэра Рима от партии Forza Italia Антонио Рацци предлагал решить проблему с крысами в городе с помощью кошек. Он хотел завезти в город около 500 тыс. кошек.