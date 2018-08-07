Около 4 тонн азотной кислоты пролились на Днепропетровскую трассу

В Днепропетровской области на трассе Днепр-Кобеляки-Решетиловка (Р-52) произошла утечка азотной кислоты из автоцистерны.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Автоцистерна перевозила азотную кислоту в количестве 24 тонн. Утечка произошла в первом отсеке цистерны, где находилось 8 тонн азотной кислоты. Количество азотной вытекшей кислоты составляет около 3-4 тонн, на площади 40-45 кв. м.

"Водитель автомобиля перекачал кислоту из поврежденного отсека в пустой отсек в количестве 4 тонн", - говорится в сообщении.

Вытекание кислоты остановилось около 16:00. Спасатели работают над нейтрализацией жидкости, которая вытекла из цистерны.

"На месте происшествия привлечено 35 человек личного состава и 7 единиц техники. От ГУ ГСЧС в области - 28 человек и 5 единиц техники, во главе с начальником Главного управления", - говорится в сообщении.

Напомним, под Харьковом перевернулся автобус с пассажирами. В нем ехали 22 пассажира и водитель.