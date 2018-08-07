В Чернигове у воспитательницы детского сада № 66 обнаружили туберкулез. Об этом говорится в сюжете местного телеканала Детинец.

Воспитательница проработала в детсаду 3,5 года. Туберкулез у воспитательницы обнаружили во время медицинского обследования. Соответствующий диагноз в заведении узнали в минувшую пятницу.

Заведующая детсадом Галина Щербина рассказала, что, не дожидаясь официальных предупреждений, в заведении сразу начали обрабатывать помещения дезенфицирующими средствами. Она также сообщила, что все сотрудники регулярно проходят медобследование.

Воспитательница сейчас находится в областном противотуберкулезном диспансере. Врачи также осмотрели детей и проверили пробы манту, которые ставили в этом году. Всем детям, которые посещают ДУУ №66, должны повторно провести туберкулинодиагностику и сделать флюорографию.

Детсад на карантин не закрывали, он продолжает работать в обычном режиме.

Ранее в Белгород-Днестровском Одесской области у участкового педиатра выявили открытую форму туберкулеза. Среди ее пациентов были 600 детей в возрасте до 14 лет.