Уникальное древнее захоронение раскопали в Запорожье

На запорожской Мамай-горе археологи обнаружили древнее женское захоронение сарматского периода.

Об этом говорится в сообществе Мамай-гора в Facebook.

В ходе раскопок удалось обнаружить женские останки, бронзовое зеркальце, несколько бусин и лепной горшок.

Датировать захоронение удалось с помощью обнаруженного на зеркальце цветочного орнамента. Узор совпадает с тем, который обнаружили на сарматских памятниках.

Также были обнаружены в захоронении бусины, которыми могли быть украшены рукава одежды женщины. Специалисты назвали данную находку уникальной.

За последние 30 лет на Мамай-горе удавалось найти лишь одно захоронение этого периода.

Напомним, в Чернигове во время раскопок на мысе Елецкой горы археологи обнаружили семиярусное кладбище, которое действовало на территории города с XIV по ХІХ век.