За блокировкой СММ ОБСЕ на Донбассе стоят РФ и ее силы – Волкер

Россия не хочет признавать свою ответственность за гуманитарный кризис на Донбассе

Представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Россия постоянно препятствует работе Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Об этом он сообщил в своем Twitter.

"Россия и ее силы постоянно блокируют СММ ОБСЕ, нарушая свои обязательства", - написал Волкер.

По его словам, Россия не хочет, чтобы мир узнал к какой гуманитарной, экономической и экологической катастрофе привели ее действия на Донбассе.

Волкер также дал ссылку на твит СММ ОБСЕ: "Членов специальной мониторинговой миссии снова остановили при въезде в неконтролируемый украинским правительством Новоазовск. За последний месяц нашей свободе передвижения препятствовали около 40 раз в южных частях неконтролируемых правительством территорий".

Напомним, ранее Курт Волкер заявил, что украинские военные имеют право отрывать огонь на Донбассе.