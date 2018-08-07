За блокировкой СММ ОБСЕ на Донбассе стоят РФ и ее силы – Волкер

Представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Россия постоянно препятствует работе Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Об этом он сообщил в своем Twitter.
"Россия и ее силы постоянно блокируют СММ ОБСЕ, нарушая свои обязательства", - написал Волкер.
По его словам, Россия не хочет, чтобы мир узнал к какой гуманитарной, экономической и экологической катастрофе привели ее действия на Донбассе.
Волкер также дал ссылку на твит СММ ОБСЕ: "Членов специальной мониторинговой миссии снова остановили при въезде в неконтролируемый украинским правительством Новоазовск. За последний месяц нашей свободе передвижения препятствовали около 40 раз в южных частях неконтролируемых правительством территорий".
Напомним, ранее Курт Волкер заявил, что украинские военные имеют право отрывать огонь на Донбассе.