Ни мира, ни войны. Госдеп США напомнил Украине о законодательных нормах существования ОРДЛО

В октябре заканчивается срок действия закона об особом порядке местного самоуправления ОРДЛО. Западные союзники не устают напоминать о необходимости продлить действие документа. И хотя парламент ушел в отпуск, отдельные депутаты уже высказались против. Фокус разбирался, чем может обернуться прекращение действия закона

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко сообщает, что спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик в своем письме напоминает руководству украинского парламента о пролонгации закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

"Пролонгация закона могла бы способствовать привлечению сил ООН для разрешения конфликта и также дала бы нужный сигнал международному сообществу для дальнейшей поддержки этих усилий. А продление действия закона в 2017 году значительно усилила переговорные позиции наших дипломатов и власти, и помогла продолжению санкций против РФ в январе и июле 2018", – пишет Геращенко на своей странице в Facebook.

Она обещает после выхода из отпуска на первом же согласительном совете обратиться к лидерам парламентских фракций с просьбой провести дискуссию по поводу продления действия закона.

Украина может оказаться в очень невыгодном положении, если закон не будет продлен

О необходимости пролонгации еще 25 июля заявил специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер. В интервью "Голосу Америки" он предупредил, что Украина может оказаться в очень невыгодном положении, если закон не будет продлен.

"Я понимаю разочарование украинских законодателей и общества. Они делали необходимые шаги, такие как принятие этого закона об особом статусе и закона об амнистии. Зато Россия не сделала ничего для завершения конфликта и вывода войск. На сегодня нет и особого статуса. Он заработает только в тех условиях, когда будет договоренность, когда Россия выведет войска и будут проведены местные выборы", – объясняет Волкер.

Что в законе

Закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО был принят в 2014 году со сроком действия три года. Однако действовала лишь первая статья закона, в котором идет речь о внедрении на три года особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Оговаривалось, что в полном виде закон заработает только в случае приобретения полномочий органами местного самоуправления в ОРДЛО, избранными на внеочередных выборах, проведенных в соответствии с Конституцией Украины, "законом об особом порядке" и другими законами. Среди прочего, документ предписывает амнистию и недопущение уголовного преследования рядовых участников "событий на территории Донецкой и Луганской областей", право языкового самоопределения и возможности использования русского языка в органах государственной власти и местного самоуправления. Закон предусматривает участие органов местного самоуправления в назначении руководителей органов прокуратуры и судов, а также создание отрядов народной милиции.

В 2017 году закон был дополнен нормой о том, что особый порядок вступает в силу после вывода всех незаконных вооруженных формирований и их военной техники с территории Украины

Документ содержит условия особой государственной поддержки по восстановлению промышленности и объектов инфраструктуры, оговаривает возможность заключения с органами местного самоуправления соглашений об экономическом, социальном и культурном развитии отдельных районов.

В 2017 году закон был дополнен нормой о том, что особый порядок местного самоуправления в ОРДЛО вступает в силу после вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины. После блокирования трибуны и потасовок с участием народных депутатов в сессионном зале закон был принят сроком на один год. Срок его действия заканчивается 10 октября 2018 года.

Эмоциональный патриотизм

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий утверждает, что решение о продлении срока действия закона еще на один год будет приниматься с учетом позиции международных партнеров.

"Перед истечением срока в этом году будем советоваться – есть ли необходимость еще на год продлевать или такой необходимости уже и нет. Это будет в большой мере зависеть и от позиции наших международных партнеров. Ведь понятно: нам крайне важно сохранить санкции против России", – говорил Парубий 4 августа во время визита в Львовскую область.

"В законе об ОРДЛО нет упоминания РФ, но там есть упоминание об амнистии, одновременно в законе о деоккупации есть упоминание о неотвратимости наказания боевиков"

Спикер напоминает, что в 2017 году часть депутатского корпуса очень эмоционально реагировала на продление действия закона, поскольку испытывала сомнения в его эффективности. По замечанию Парубия, за истекший год ситуация не изменилась.

После публикации заявления Геращенко секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник (Блок Петра Порошенко) в телевизионном эфире заявил, что закон продлеваться не будет. Он объясняет это тем, что пролонгация "закона об особом порядке" вступает в противоречие с нормами закона о деоккупации Донбасса, который вступил в силу в феврале 2018 года.

"В законе об ОРДЛО нет упоминания РФ, но там есть упоминание об амнистии, одновременно в законе о деоккупации есть упоминание о неотвратимости наказания лиц, совершивших вооруженную агрессию против Украины. Он полностью не соответствует действующему законодательному акту. Поэтому нам Конституция запрещает, руководствуясь принципом правоопределенности, разбалансировать действующие правовые нормы", – делится своими соображениями Винник.

В свою очередь член политсовета партии "Батькивщина" Андрей Сенченко заявил, что продление закона об особом статусе Донбасса является преступлением.

"Хочу поинтересоваться, что было бы, если бы любой европейский или американский политик начал в международном формате брать на себя обязательства, выходящие за пределы персональных полномочий и нарушающие Конституцию его страны? Правильно, наступила бы неминуемая расплата. Мы же неоднократно наблюдали, как наши разнокалиберные зарубежные друзья, а может вовсе и не друзья, втягивали в подобные разговоры", – пишет он в Facebook.

Как объясниться

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак отсутствие консолидации по спорному вопросу связывает с началом предвыборного периода, который отличается чрезмерным популизмом.

"Закон критикуют все, но не уверен, что кто-то досконально его изучал. Все его пункты повторяют действующие в Украине нормативные документы, в нем нет ни слова о федерализации или автономии Донбасса. Хочу напомнить, что закон упоминается в резолюции Совбеза ООН по Донбассу, это маркер того, что мы выполняем Минские соглашения", – говорит Грымчак Фокусу.

"Закон упоминается в резолюции Совбеза ООН по Донбассу, это маркер того, что мы выполняем Минские соглашения"

Грымчак напоминает, что "друзья Кремля" в Германии, Италии и Франции уже неоднократно поднимали вопрос снятия с России экономических и политических санкций. А не продолжив действие закона, Украина дает повод обвинить себя в невыполнении взятых на себя обязательств.

Бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко успокаивает Фокус тем, что продление действия закона не несет никаких практических последствий и угроз. Но из-за отказа от пролонгации может возникнуть новая политико-правовая ситуация.

"Это будет новая политико-правовая ситуация, выход из которой нужно будет искать дипломатическому корпусу и политикам. Мы будет обязаны объяснить нашим партнерам причину своего поведения. Сможем ли это сделать? Здесь вопрос риторический. Все прекрасно знают, что этот закон не будет работать, Путин не собирается выходить из Донбасса, уже начали предлагать проведение своих фейковых референдумов", – рассказывает Огрызко Фокусу.

Напомним, Верховная Рада находится в отпуске, ближайшее пленарное заседание состоится 4 сентября. Можно предположить, что Госдепартамент США прекрасно осведомлен с трудоспособностью и вохможностями консолидации парламентских фракций восьмого созыва, поэтому решил напомнить заранее о дедлайне. Или дать официальному Киеву время на выработку своей позиции.