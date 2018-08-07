В киевском метро часы будут показывать время до прибытия поезда

В метро Киева появятся новые табло.Они будут показывать обратный отсчет времени до прибытия поезда.

Об этом говорится в соответствующем решении Киевской городской рады от 3 августа 2018 года.

Согласно документу, табло обратного отсчета времени до прибытия поезда КП "Киевский метрополитен" обязан установить до 31 декабря 2019 года.

В пояснительной записке к проекту решения указано, что такое нововведение связано с "потребностью в предоставлении пользователям метрополитена адекватного сервиса". Кроме того, соответствующие обращения неоднократно поступали от пассажиров.

Табло должны быть размещены над тоннелями со стороны прибытия поезда. Исключением могут быть случаи, где общая конструкция станции не позволяет хорошо видеть информацию на табло при таком расположении.

Стоимость установка новых табло будет определена в проектно-сметной документации. В документе также указано, что в 2015 году уже была зарегистрирована соответствующая электронная петиция о новые табло. Однако тогда постоянная комиссия по вопросам транспорта горсовета отклонила петицию.

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Напомним, в Киеве произошел технический сбой на "синей" ветке метро.