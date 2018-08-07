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Обнародована единая база оценки недвижимости в Украине

Обнародована единая база оценки недвижимости в Украине
Изображение: The First Group

Пока в базе чуть более 16 тыс. объектов

07.08.18 60
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Фонд государственного имущества обнародовал информацию из Единой базы отчетов об оценке недвижимости.

Об этом написал и.о. главы Фонда Виталий Трубаров на своей странице в Facebook.

"Открытость Единой базы прописана в 172 статье Налогового Кодекса Украины, и эта норма важна для того, чтобы оценочная сообщества могла за счет публичности отчетов об оценке "самоочищаться". Если кто-то будет пытаться занижать стоимость, то об этом будут знать все", - говорится в сообщении.

По его словам, по состоянию на 6 августа эта информация охватывает данные об около 16,5 тыс. объектов оценки. Открытые данные будут постоянно обновляться.

"Фонд открыт и прозрачен в своих действиях и желании усовершенствовать оценку налогооблагаемой имущества, чтобы исключить манипуляции на рынке оценки, направленные на уклонение от уплаты налогов в бюджет", - написал Трубаров.

Напомним, в Украине с 1 марта 2017 года вступила в силуновая методика нормативной денежной оценки земли, разработанная Госгеокадастром и утвержденная правительством.

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