США призвали Украину выполнять требования МВФ

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Госсекретарем США Майком Помпео.

Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента.

"Госсекретарь приветствовал недавнее принятие законопроектов о борьбе с коррупцией и закона о национальной безопасности, а также призвал Украину выполнить нереализованные требования МВФ", − говорится в заявлении ведомства.

Кроме того, в ходе разговора Помпео выразил поддержку территориальной целостности Украины и подтвердил, что Вашингтон никогда не признает вхождение Крыма в состав России.

Собеседники также обсудили вопрос продвижения инициативы размещения международных миротворцев ООН на всей территории оккупированного Донбасса, включая возвращение контроля над неконтролируемым участком границы Украины с Россией.



Внимание было уделено вопросу освобождения украинских заложников и политзаключенных, содержащихся в России, на оккупированных территориях Донбасса и в Крыму. Порошенко напомнил, что Олег Сенцов, осужденный в РФ, голодает уже 86 дней.

Напомним, МВФ одобрил обновленный план по Антикоррупционному суду.